Защитник «Краснодара» Алонсо хочет покинуть клуб

Защитник «Краснодара» Хунио Алонсо хочет покинуть клуб текущей зимой и уехать из России. 30-летний футболист намерен продолжить карьеру в бразильском «Васко Да Гамо», сообщает Globo Esporte.

Как утверждает источник, бразильский клуб уже вступил с «Краснодаром» в переговоры по поводу трансфера игрока. «Быки» готовы отпустить футболиста, но хотят получить за него финансовую компенсацию в размере пяти миллионов евро, чтобы компенсировать затраты на его приобретение.