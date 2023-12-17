Фанаты "Челси" высмеяли украинского футболиста Мудрика, за удар мимо ворот
"Фанаты" лондонского "Челси" высмеяли украинского футболиста команды Михаила Мудрика за удар в сторону углового флажка во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Шеффилд Юнайтед" (2:0), передает "Чемпионат".
"То, что Мудрик нанес этот удар, является хорошим примером того, на каком он сейчас уровне", - написал в соцсетях пользователь под ником Johyan. "Этот удар Мудрика все еще ставит меня в тупик", - написал Yhl.
Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против "Ливерпуля" 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами.
На его счету лишь две результативные передачи. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Мудрик провел 15 матчей, забив два мяча.