«Без фарта не обошлось». Алип — об игровом времени в «Зените»

«Чувствую ли, что мой уровень вырос? Надо ещё работать. Вообще никак не вырос уровень, поэтому надо прикладывать ещё больше усилий на тренировках и в матчах, чтобы прогрессировать. Надеюсь, ближайшие сборы зимой помогут это сделать. Безусловно, рад, что много играю за «Зенит» в этом сезоне. Но это ещё не значит, что можно говорить о каком-то успехе. Надо помочь команде взять первое место и самому прибавлять. После зимней паузы я должен быть ещё сильнее.