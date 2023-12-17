Быстров заявил, что «Спартаку» не нужен Абаскаль

— «Спартаку» не нужен Гильермо Абаскаль. В таком большом клубе нужны люди, которые могут добиться результата. Кто, если не он? Это головная боль руководства клуба. Люди, работающие там, получают за это большие деньги. Команда должна бороться за чемпионство, а не за пятое место и рассказывать, «какие мы хорошие».



И не стоит сравнивать «красно белых» с ЦСКА. У Владимира Федотова ограниченные ресурсы, в отличие от них. С такой короткой скамейкой запасных они выступают довольно неплохо. Так что «Спартак» — клуб, который должен всегда бороться за чемпионство. И руководители должны понимать, что эксперименты здесь не нужны, — приводит слова Быстрова RT.