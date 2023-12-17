Мостовой: Роберта Морено никуда больше не берут, поэтому и согласился возглавить «Сочи»

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о назначении испанского специалиста Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«В чём Морено именитый тренер? Не припомню, чтобы он тренировал сборную Испании. Может, у главного что-то случилось и его выбрали из 10 человек в штабе. Неправильно говорить, что он тренировал сборную Испании. Я этого тренера не знаю, не слышал такой фамилии — Морено. Мне говорили, что он даже был в «Монако» какое-то время, «Гранаду» тренировал. Наверняка недолго.

Зачем ему нужен «Сочи»? Ну а что, если его никуда не берут? Предложили — согласился. Тем более в «Сочи» никто в последнее время не задерживается, все работают по два-три месяца. По таблице команда может спастись, ничего страшного нет: две-три победы, чтобы вылезти из этой зоны. Можно кого-то приобрести, купить.