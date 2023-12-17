Андрей Аршавин высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что часть иностранных игроков команды, в том числе и бразильский полузащитник Вендел, могут покинуть санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

«Кого из легионеров мы можем не увидеть в весенней части чемпионата? Надеюсь, что все футболисты, у которых есть действующие контракты, вернутся в свои команды.

Даже Вендел? Разговоры о возможном отъезде тех или иных игроков ведутся всегда», – приводит слова Аршавина Metaratings.