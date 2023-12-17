Быстров: Сергеев круче Соболева. Один забивает мячи, а второй играет в Counter-Strike

«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева. В чём? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter-Strike, а кто забивает мячи. И поймёте», — приводит слова Быстрова RT.