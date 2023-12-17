Быстров: Сергеев круче Соболева. Один забивает мячи, а второй играет в Counter-Strike

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров считает, что нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев лучше форварда красно-белых Александра Соболева.

Быстров: Сергеев круче Соболева. Один забивает мячи, а второй играет в Counter-Strike
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«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева. В чём? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter-Strike, а кто забивает мячи. И поймёте», — приводит слова Быстрова RT.

В нынешнем сезоне Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Александр Соболев провёл 18 игр, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

По итогам прошедшей части сезона РПЛ «Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы. «Спартак» располагается на пятой строчке.

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