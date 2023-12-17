Данил КРУГОВОЙ: Мне грех жаловаться, У меня в этом году игрового времени больше, чем в прошлом сезоне

- Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение? – вопрос защитнику «Зенита» Данилу Круговому.- Без комментариев.- У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?- У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.- Вы хотите остаться в клубе?- Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (Улыбается). Ждите новостей, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.- Много примеров в «Зените», когда молодые российские игроки не могут заиграть - например, тот же Коваленко. У молодых нет шансов?- А что для вас «заиграть»?- Выходить на поле и играть.- Мы выходим и играем.- В других российских клубах молодые играют больше, чем у вас.- В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать.- Не жалеете, что перешли в одно время в «Зенит», когда было предложение от ЦСКА?- Я ни о чем не жалею», - цитирует Кругового «РБ Спорт».Данил Круговой в нынешнем розыгрыше чемпионата России провел 487 минут на поле и отдал одну голевую передачу. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.