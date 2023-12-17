ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Пресс-служба ФИФА а своём официальном сайте опубликовала формат Межконтинентального Кубка, который будет проводиться с 2024 года.

«Чтобы усилить континентальное спортивное соперничество и создать престижный ежегодный титул на всех этапах соревнований, Межконтинентальный Кубок ФИФА будет состоять из следующих этапов:

Этап A: Этот этап конкурса будет состоять из двух туров. В первом туре поочерёдно победители Лиги чемпионов АФК или победители Лиги чемпионов КАФ сыграют на своём домашнем стадионе против победителей Лиги чемпионов ОФК. Победители этого раунда в финальном раунде сыграют либо с победителями Лиги чемпионов АФК, либо с победителями Лиги чемпионов КАФ. В первом выпуске состав команды АФК или КАФ в первом раунде будет определяться жеребьёвкой, а права проведения первого раунда и финального раунда будут разделены между соответствующими командами АФК и КАФ соответственно, поэтому каждая команда сыграет один матч. на своём родном стадионе. Права на проведение первого и финального раундов будут чередоваться каждый год.

Этап B: Победители Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграют с победителями Кубка Либертадорес в одном матче на домашнем стадионе одного из клубов, хозяин поля на первом розыгрыше будет определяться жеребьёвкой, а права на проведение будут меняться каждый год.

Плей-офф: Победители обоих предыдущих этапов сыграют друг с другом за несколько дней до финала на том же нейтральном поле, где пройдёт финал.

Финал: Победители плей-офф сыграют с победителями Лиги чемпионов УЕФА на нейтральном стадионе, а победители будут признаны чемпионами этого года», — говорится на сайте организации.