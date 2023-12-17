Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идет на первом месте. На сегодняшний день это "Краснодар". Поэтому я бы назвал [Джона] Кордобу и [Эдуарда] Сперцяна», — заявил Аршавин. Также он выделил Никиту Кривцова.