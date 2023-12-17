Жоаозиньо: снова поиграть в России? Мне было бы очень интересно

Бразильский полузащитник "Новуризонтино" Жоаозиньо, ранее выступавший в России, выразил желание вновь играть в Премьер-лиге. Бразилец Жоаозиньо, известный выступлениями за "Краснодар", "Динамо" и "Сочи", заявил, что хотел бы вновь поиграть в России.

© Rusfootball

"Мне было бы очень интересно снова поиграть в России, если поступит предложение. Но пока ничего нет" - приводит слова Жоаозиньо источник.