Экс-защитник «Реала» Марсело сыграет в пятом финале клубного чемпионата мира

В понедельник, 18 декабря, «Флуминенсе» со счётом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2023. Бразильский клуб пробился в финал соревнования. Таким образом, для защитника «Флуминенсе» Марсело участие в решающем матче клубного чемпионата мира станет уже пятым за карьеру.

Напомним, бразилец выступал за мадридский «Реал» на протяжении 15 лет (с 2007 по 2022 год). За это время испанская команда четырежды участвовала в клубом чемпионате мира и четыре раза одерживала победу в турнире.