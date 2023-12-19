Экс-защитник «Реала» Марсело сыграет в пятом финале клубного чемпионата мира

В понедельник, 18 декабря, «Флуминенсе» со счётом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2023. Бразильский клуб пробился в финал соревнования. Таким образом, для защитника «Флуминенсе» Марсело участие в решающем матче клубного чемпионата мира станет уже пятым за карьеру.

Экс-защитник «Реала» Марсело сыграет в пятом финале клубного чемпионата мира
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Напомним, бразилец выступал за мадридский «Реал» на протяжении 15 лет (с 2007 по 2022 год). За это время испанская команда четырежды участвовала в клубом чемпионате мира и четыре раза одерживала победу в турнире.

В текущем сезоне Марсело провёл за «Флуминенсе» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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