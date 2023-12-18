Аршавин назвал главные проблемы «Зенита» в этом сезоне

«Проблемы «Зенита»? Думаю, «Зенит» не так ярок в атаке. Некому заменить тройку Вендел-Барриос-Клаудиньо. У самого Клаудиньо, кажется, что больше провальных матчей, чем было до этого», — сказал Аршавин в шоу на Youtube-канале «Это футбол, брат!».