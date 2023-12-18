Защитник «Реала» Алаба получил разрыв крестообразных связок

Защитник «Реала» Давид Алаба получил серьезную травму в матче 17 го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

Защитник «Реала» Алаба получил серьезную травму
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Австрийский защитник был заменен в первом тайме на 35 й минуте из за повреждения. После игры пресс служба мадридцев сообщила, что по итогам медицинского обследования Алабе диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Отмечается, что в ближайшие дни футболисту предстоит операция.

В августе в составе «Реала» разрыв крестообразных связок получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

31 летний Алаба в текущем сезоне сыграл 17 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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