Экс-игрок "Зенита" Лепехин: клуб может заинтересоваться Миранчуком

Бывший защитник петербургского "Зенита" Константин Лепехин заявил, что сини-бело-голубые могут заинтересоваться игроками московского "Локомотива" Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым, передает Legalbet. "Думаю, Миранчук и Жемалетдинов могут заинтересовать "Зенит". Главный их плюс заключается в том, что они граждане России. Не ясно, есть ли с них смысл, помогут ли они "Зениту", у меня большие сомнения", - сказал Лепехин. "Зенит" после 18 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — "Краснодара". Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. "Зенит" в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский "Спартак", который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге "Зенит" победил на "Открытие банк Арене" со счетом 3:1.