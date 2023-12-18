Статистический портал ECI назвал главных претендентов на победу в Лиге конференций
Статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании, назвал фаворитов на победу в Лиге конференций в сезоне-2023/2024.
Согласно подсчётам ECI, наибольшую вероятность на победу в турнире имеет английская «Астон Вилла». Вероятность победу бирмингемцев оценивается в 25%.
Топ-фаворитов Лиги конференций сезона-2023/2024:
1. «Астон Вилла» (Англия) — 25%;
2. «Лилль» (Франция) — 11%;
3. «Бетис» (Испания) — 11%;
4. «Фиорентина» (Италия) — 9%;
5. «Фенербахче» (Турция) — 9%.
Напомним, сегодня, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022. Начало церемонии состоится в 16:00 мск.
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