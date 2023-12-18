Энрике высказался об упущенной победе «ПСЖ» в матче с «Лиллем»

«Да, я расстроен. Думаю, мы провели хорошие 80 минут в матче с хорошей командой. Команда играла хорошо, но в конце матча потеряла контроль. Мы попробовали что-то, чтобы лучше владеть ситуацией, и делали это в течение 80 минут, и всё было хорошо под контролем. Мне приходится пересматривать последние минуты, но это правда, было неприятно», — приводит слова Энрике Footmercato.