Выяснилось, за какую сумму “Зенит” готов расстаться с Суторминым

Metaratings: “Зенит” готов отпустить Сутормина за 5 млн евро
Стало известно, за какую сумму петербургский “Зенит” готов расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым.
По сведениям источника, “Зенит” намерен получить за уход своего полузащитником Алексея Сутормина пять миллионов евро. Отмечается, что на россиянина претендует “Сочи”. Есть вероятность, что зимой южане арендуют полузащитника сине-бело-голубых.
Напомним, действующее соглашение Сутормина с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня рассчитано до июня 2025 года. Ранее Алексей признался, что он недоволен своим игровым временем в команде Сергея Семака.