Metaratings: “Зенит” готов отпустить Сутормина за 5 млн евро

Стало известно, за какую сумму петербургский “Зенит” готов расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым.

Выяснилось, за какую сумму “Зенит” готов расстаться с Суторминым
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По сведениям источника, “Зенит” намерен получить за уход своего полузащитником Алексея Сутормина пять миллионов евро. Отмечается, что на россиянина претендует “Сочи”. Есть вероятность, что зимой южане арендуют полузащитника сине-бело-голубых.

Напомним, действующее соглашение Сутормина с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня рассчитано до июня 2025 года. Ранее Алексей признался, что он недоволен своим игровым временем в команде Сергея Семака.

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