Выяснилось, за какую сумму “Зенит” готов расстаться с Суторминым

По сведениям источника, “Зенит” намерен получить за уход своего полузащитником Алексея Сутормина пять миллионов евро. Отмечается, что на россиянина претендует “Сочи”. Есть вероятность, что зимой южане арендуют полузащитника сине-бело-голубых.