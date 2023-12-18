Уткин уснул под матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

«Вот за что я недолюбливаю Премьер-лигу. Посмотрел «Ливерпуль» — «МЮ», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье. Так ведь заснул на 30-й минуте! Возможно, я даже комментировал во сне, вот только спросить некого. Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я — Онана!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.