Аршавин пожаловался на уровень РПЛ

Аршавин заявил, что в РПЛ стали приезжать слабые футболисты
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уровне РПЛ.
«Трудно определить. Но по идее, уровень все равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».
Все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. Дисквалификация действует на неопределенный срок.
После 18 туров «Краснодар» располагается на 1-й строчке в РПЛ с 38 очками. Вторым идет «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 32 очками.
Чемпионат России после зимней паузы возобновится в марте 2023 года.
Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали титул на протяжении последних пяти сезонов подряд.