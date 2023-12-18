Аршавин заявил, что в РПЛ стали приезжать слабые футболисты

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уровне РПЛ.

Аршавин пожаловался на уровень РПЛ
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«Трудно определить. Но по идее, уровень все равно стал слабее, потому что легионеры уезжали. Приезжают послабее тех, которых могли себе позволить раньше», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. Дисквалификация действует на неопределенный срок.

После 18 туров «Краснодар» располагается на 1-й строчке в РПЛ с 38 очками. Вторым идет «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 32 очками.

Чемпионат России после зимней паузы возобновится в марте 2023 года.

Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали титул на протяжении последних пяти сезонов подряд.

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