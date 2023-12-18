Объявлено, во сколько начнется жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В ней примут участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест – несеяными. Сеяные команды сыграют с несеяными. При этом представители одной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут.

Команды, которые встречались на групповом этапе, также не могут сыграть друг против друга на стадии 1/8 финала.

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания).

Несеяные: ПСВ (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Лацио» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия).

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.