Тренер «Зенита» выделил двух главных молодых футболистов России

«Могу ли я выделить главных молодых футболистов в РПЛ? Молодые игроки отличаются нестабильным выступлением. На сегодняшний день многие говорят о Салтыкове, который действительно показывает очень зрелую игру и с точки зрения скорости движения, принятия решений. То же самое, что касается того же Пиняева, о котором много говорили в прошлом году. Сейчас он в «Локомотиве» играет, наверное, не так ярко, как в «Крыльях» в прошлом году. Но это, естественно, команда немножко другого уровня, конкуренция другая, и ему сложнее зарабатывать место в стартовом составе.Тем не менее, он один из самых главных и талантливых игроков в нашей стране на сегодняшний день, молодых. А Салтыков – открытие этого чемпионата, действительно хорошее впечатление оставляет», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.