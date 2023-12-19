Хави рассказал о специфике работы в «Барселоне»

«Я верю в то, что я делаю. Я самый ответственный и позитивный человек, не лишённый волнения. Думаю, что мы можем провести отличный сезон. Иногда неприятно быть тренером «Барселоны», но если ты хочешь стать элитным специалистом, то тебе придётся с этим мириться. Действительно верю в то, что мы делаем», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).