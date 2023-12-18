Семак объяснил, почему у Дзюбы не получилось проявить себя в чемпионате Турции

«Почему у российских футболистов не получается добиться успеха в Европе? Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артёма Дзюбы, и у того же Фёдора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдёт, не подойдёт. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь всё на поверхности. Значит, в том клубе или той команде, на сегодняшний день и при тех условиях, ты не можешь добиться того, чтобы стать игрокам основного состава», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.