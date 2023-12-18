Тренер «Ромы» Моуринью высказался о своем будущем в итальянском клубе

«Я счастлив здесь, но у меня заканчивается контракт, так что это решение принимает клуб… Я сосредоточен на сегодняшнем дне и отдаю всё, что у меня есть.



У меня очень, очень хороший клуб с множеством приятных людей и группой игроков, которые не являются лучшими игроками в мире, но они очень, очень хорошие ребята и хорошие игроки. Болельщики потрясающие, а город — удивительный, так что я очень счастлив здесь», — сказал Моуринью в интервью You-Tube каналу The Obi One Podcast.