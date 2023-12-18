Лукович, которым интересуется «Спартак», опубликовал в соцсетях фото Промеса

Нападающий сербского клуба «ИМТ Белград» Милош Лукович, которого СМИ связывают с московскими «Динамо» и «Спартаком», опубликовал в «сториз» своих соцсетей фотографию нападающего красно-белых Квинси Промеса. Вероятно, эту публикацию можно расценивать как намёк на переход в «Спартак», ведь никаких других мотивов для размещения подобного фото не прослеживается — Промес и Лукович никогда не играли вместе и не были замечены за совместным времяпровождением вне футбольного поля.