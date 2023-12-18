Семак раскрыл отношение к переходу россиян в европейские клубы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскрыл отношение к переходу российских футболистов в европейские клубы. Он высказался на канале Let's Talk MGIMO на YouTube.

Семак раскрыл отношение к переходу россиян в европейские клубы
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По его мнению, уезжать ради того, чтобы просто уехать, молодым россиянам не нужно.

«Уезжать для того, чтобы твоя карьера пошла вверх — конечно, почему нет? Это возможно. Сначала ты должен отвоевать место в стартом составе, стать лидером здесь, чтобы у тебя здесь не было конкуренции», — заявил Семак.

Он добавил, что смысл в трансфере в Европу есть и у взрослых российских футболистов, которые хотят попробовать силы в новом чемпионате. В пример он привел хавбека французского «Гавра» Далера Кузяева и полузащитника греческого ПАОКа Магомеда Оздоева.

12 сентября главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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