Источник: Кевин Ленини может перейти из «Краснодара» в «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован «Пари Нижний Новгород», информирует «РБ Спорт».

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Согласно сведениям источника, «Пари НН» уже обозначил предметный интерес к игроку, который получает мало игровой практики в «Краснодаре». В трансфере Ленини лично заинтересован наставник нижегородцев Сергей Юран.

Отмечается, что «Краснодар» готов расстаться с Ленини в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024.