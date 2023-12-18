В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара»

«Ничего конкретного в этой информации пока нет. Может, Сергей Николаевич где-то публично высказался в отношении того, кто ему подходит и вписывается в его рисунок игры на поле. Но каких-либо переговоров и конструктивной коммуникации по этому вопросу пока нет», — сказал Мелик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.