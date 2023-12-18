Футболист «Торпедо» перенес операцию на плече

Футболист «Торпедо» Стефанович перенес операцию на плече
Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович перенес операцию на плечевом суставе, сообщает пресс служба футбольного клуба.
— В четверг, 14 декабря, Стефановичу была сделана плановая операция Бристоу Латарже: нестабильность плечевого сустава. Операция прошла успешно. Футболист чувствует себя хорошо, готовится к реабилитации и возвращению на поле, — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Стефанович провел 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
После 20 туров автозаводцы с 27 очками занимают восьмое место в таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги.