Футболист «Торпедо» перенес операцию на плече

— В четверг, 14 декабря, Стефановичу была сделана плановая операция Бристоу Латарже: нестабильность плечевого сустава. Операция прошла успешно. Футболист чувствует себя хорошо, готовится к реабилитации и возвращению на поле, — говорится в сообщении.