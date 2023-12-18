Фигурки Месси со спущенными штанами побили рекорд продаж

Фигурки со спущенными штанами нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси стали самыми продаваемым в истории компании Сaganer, производящей эти типичные фигурки каталонского рождественского вертепа со знаменитостями, за всю её 31-летнюю историю.

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Увеличение популярности связывают с победой Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Компания за это время создала до шести версий Месси, отражающих как физические возрастные изменения, так и изменения футболки команды, за которую выступает футболист.

Сaganer