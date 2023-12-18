Санчо интересен «Лейпцигу». Немецкий клуб смущает высокая зарплата вингера «МЮ» – 20 млн евро

Вингер «МЮ» Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу.

Санчо интересен «Лейпцигу»
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23-летний англичанин интересен «РБ Лейпциг», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Лейпциг» намерен обсудить с «Манчестер Юнайтед» вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии», которая оценивается в 20 млн евро.

Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

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