Санчо интересен «Лейпцигу». Немецкий клуб смущает высокая зарплата вингера «МЮ» – 20 млн евро
Вингер «МЮ» Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу.
23-летний англичанин интересен «РБ Лейпциг», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
«Лейпциг» намерен обсудить с «Манчестер Юнайтед» вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии», которая оценивается в 20 млн евро.
Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.