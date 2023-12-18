«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский «Реал Сосьедад», в составе которого выступает российский футболист Арсен Захарян, встретится с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

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В эти минуты в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, а ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года.