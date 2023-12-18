Неизвестные ограбили дом футболиста «Манчестер Сити» де Брюйне в Бельгии
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал жертвой ограбления, сообщает HLN.
По информации издания, в субботу в период с 16 до 21 часов неизвестные проникли в дом футболиста в Бельгии. В этот момент в особняке никого не было. Признаки взлома обнаружила Мишель Лакруа, жена хавбека.
— Преступники забрались на второй этаж по стремянке и обыскали весь дом. Все было перевернуто вверх дном, поэтому пока не совсем понятно, что именно пропало. Но на первый взгляд кажется, что украдены в основном ювелирные изделия.
Расследование еще продолжается. Криминалистическая лаборатория уже приезжала на место происшествия, затем будут проведены дальнейшие исследования камер и окрестностей. Личности грабителей пока не установлены, — говорится в сообщении прокуратуры.
В августе де Брюйне получил травму подколенного сухожилия в стартовом матче чемпионата Англии с «Бернли» и впоследствии перенес операцию.