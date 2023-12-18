Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы
Завершилась жеребьевка стыковых пар матчей Лиги Европы сезона 2023-2024 Ее результаты:
“Фейеноорд” — “Рома”
“Милан” — “Ренн”
“Ланс” — “Фрайбург”
“Янг Бойз” — “Спортинг”
“Бенфика” — “Тулуза”
“Брага” — “Карабах”
“Галатасарай” — “Спарта”
“Шахтер” — “Марсель”
Напомним, победители стыковых пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее туда квалифицировались следующие клубы: “Вест Хэм”, “Брайтон”, “Рейнджерс”, “Аталанта”, “Ливерпуль”, “Вильярреал”, “Славия”, “Байер”.