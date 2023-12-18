Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы

Завершилась жеребьевка стыковых пар матчей Лиги Европы сезона 2023-2024 Ее результаты:

Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы
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“Фейеноорд” — “Рома”

“Милан” — “Ренн”

“Ланс” — “Фрайбург”

“Янг Бойз” — “Спортинг”

“Бенфика” — “Тулуза”

“Брага” — “Карабах”

“Галатасарай” — “Спарта”

“Шахтер” — “Марсель”

Напомним, победители стыковых пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее туда квалифицировались следующие клубы: “Вест Хэм”, “Брайтон”, “Рейнджерс”, “Аталанта”, “Ливерпуль”, “Вильярреал”, “Славия”, “Байер”.

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