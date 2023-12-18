Дмитрий Аленичев назвал самые интересные пары в 1/8 финала Лиги чемпионов

Победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, за какими матчами будет особенно внимательно следить в 1/8 финала ЛЧ.

«В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: „Наполи“ — „Барселона“ и „Порту“ — „Арсенал“. С „Порту“ у меня связаны прекрасные воспоминания. А в итальянско-испанской паре что в Неаполе, что в Барселоне намечаются интереснейшие матчи», — сказал Аленичев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.