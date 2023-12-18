В «Милане» прокомментировали результаты жеребьевки Лиги Европы

«Мы знаем, что в футболе нельзя никого недооценивать, но «Милан» должен быть амбициозным и мыслить масштабно. Французские команды сложны, но мы должны думать о победе. Мы — «Милан», мы должны мыслить масштабно: никого не уважая, но мы должны правильно воспринимать это соревнование», — приводит слова Барези сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.