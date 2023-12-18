Моуринью рассказал о своем самом нелепом увольнении

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, об уходе из какого клуба жалеет больше всего, а также поделился воспоминаниями о самом «нелепом» увольнении. - Чемпионат.com

"Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала. Вот это был случай, [когда я подумал]: «Да ладно». «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала осталось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет", – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast. - Sports.ru