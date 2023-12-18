Моуринью рассказал о своем самом нелепом увольнении

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, об уходе из какого клуба жалеет больше всего, а также поделился воспоминаниями о самом «нелепом» увольнении. - Чемпионат.com
"Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала. Вот это был случай, [когда я подумал]: «Да ладно». «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала осталось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет", – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast. - Sports.ru
Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Он трижды приводил команду к чемпионству в Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После своего второго ухода португалец поработал в «Манчестер Юнайтед», а в 2019 году возглавил «Тоттенхэм». При нем «шпоры» стали финалистом кубка Английской лиги, а также доходили до 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европе. В чемпионате страны «Тоттенхэм» занял шестое место. - Газета.Ru