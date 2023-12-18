Быстров считает, что Абаскаль должен быть уволен из «Спартака»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен быть уволен из московской команды.
После 18 туров московский клуб занимает 5 е место в таблице МИР РПЛ с 30 очками. Лидирующий «Краснодар» имеет в активе 38 очков.
— «Спартак» — не место для экспериментов. Это клуб с историей, и тренировать его должны избранные. Абаскаль, сто процентов, не относится к этому списку. Его надо убирать, — приводит слова Быстрова Sport24.