«Барселоне» интересен полузащитник «Ривер Плейта».

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Каталонский клуб проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику Клаудио Эчеверри.

При этом аргентинский футболист также интересен таким клубам, как «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

Отступные в контракте Эчеверри и «Ривер Плейта» составляют около 25 миллионов евро, но «Барселона» намерена договориться о выплате суммы трансфера несколькими частями.

Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу.