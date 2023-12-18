Аргентинский игрок «Оренбурга» считает несправедливым бан российских команд

«Это не проблема, это досада. У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могу играть против сильных соперников. Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Но это проблема, с которой мы не можем ничего сделать. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.