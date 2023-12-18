«Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино

Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе центрального защитника Нино. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Трансферная стоимость возможного перехода может составить € 6 млн.

В прошедшем сезоне Нино провёл 26 матчей в составе «Флуминенсе» в рамках бразильского чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.