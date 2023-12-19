Наир Тикнизян объяснил, почему он встаёт в 3:30 утра ради Яны Ромашкиной

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, мешает ли то, что ему приходится вставать каждый день в 3:30 утра ради жены и ведущей «Матч ТВ» Яны Ромашкиной, а также объяснил, зачем он это делает.

«Мешает ли мне то, что я встаю в 3:30 утра каждый день ради Яны и зачем я это делаю? Надеюсь, главный тренер не смотрит эфир. Я это делаю, потому что это важно для моей жены и меня, чтобы она чувствовала мою поддержку. Возможно, не совсем рационально поступать подобным образом в тренировочный день, но этой мой выбор. Если у меня всё хорошо на футбольном поле и в жизни, значит, я делаю всё правильно.