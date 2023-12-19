АПЛ подала жалобу в ФИФА из‑за нового формата клубного чемпионата мира

Английская премьер лига (АПЛ) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с тем, что организация не проконсультировалась с национальными лигами и клубами по поводу нового формата клубного чемпионата мира, сообщает Daily Mail.

Ранее ФИФА объявила, что клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет по новой схеме, в нем примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Сообщается, что АПЛ подписала письмо с жалобой, которая была направлена в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF) — организацией, которая представляет 44 национальные лиги мира, включая Ла Лигу, Серию А и Бундеслигу.

ФИФА обвиняется в невыполнении обязанностей в качестве мирового руководящего органа. Также утверждается, что ФИФА ставит на первое место собственные интересы, задумав увеличение числа матчей на клубном чемпионате мира для получения большего дохода. Кроме того, в письме ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и в перегрузке календаря, что подвергает риску здоровье игроков.