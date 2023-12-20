Тикнизян вспомнил о разговоре своего агента с Карпиным насчет сборной России

Футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян на YouTube-канале "Коммент.шоу" рассказал, как принял решение выступать за национальную сборной Армении. "Не разговаривал с Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем обо мне. Карпин сказал, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову. И вот в тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил хотя бы попадания в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении", — заявил защитник "Локо". Тикнизян играл за молодежную сборную России, но весной 24-летний игрок дебютировал за Армению в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел за команду 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в 16-ти играх, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи После первой части сезона РПЛ "Локомотив" набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. "Железнодорожники" сыграют со столичным "Динамо".