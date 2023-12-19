Футболист ЦСКА Келлвен сыграл свадьбу

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен вступил в брак со своей избранницей Габриэллой. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в Telegram-канале.

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"Поздравляем молодоженов", — гласит подпись к фото со свадьбы.

При этом пара расписалась в Бразилии еще в 2020 году. У них растет сын Лукас. В текущем сезоне Келлвен сыграл за армейский клуб в 16 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счет один забитый мяч и две отданные голевые передачи. ЦСКА объявил о переходе футболиста 1 сентября 2023 года. Ранее Келлвен выступал за "Атлетико Паранаэнсе".

Это единственный клуб в карьере защитника. На его счету более 100 матчей за команду. В 2019 году он помог "Атлетико Паранаэнсе" выиграть чемпионат штата Парана и Кубок Бразилии.