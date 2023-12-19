Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в матче чемпионата Италии

«Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась с разгромным счетом 4:1. Победить команде помогли голы Луиса Мурьеля, Марио Пашалича, Шарля Де Кетеларе, а также российского полузащитника Алексея Миранчука. В составе «Салернитаны» отличился Лоренцо Пирола.

Для 28-летнего хавбека это первый забитый мяч в сезоне-2023/2024. Всего в текущем сезоне он сыграл в Серии А семь матчей и отметился одной результативной передачей.