Кузяев остался самым дорогим игроком «Гавра»

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев остался самым дорогим футболистом команды после изменений стоимостей игроков французской Лиги 1 интернет-порталом Transfermarkt.

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Кузяев наравне с партнёром по команде Аруной Санганте стоит на данный момент € 10 млн. Следом за ними самыми дорогими игроками команды являются Мохамед Байо (€ 6 млн), Набиль Алиуи (€ 4 млн), а также Рассул Ндиайе и Ясин Кехта (оба стоят на данный момент € 3,5 млн).

Кузяев в нынешнем сезоне сыграл за «Гавр» 16 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами.