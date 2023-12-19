Суарес: мы с Месси говорили Неймару, что его переход в «ПСЖ» был ошибкой

«Я, Месси и Неймар были очень хорошими друзьями, мы знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем «Барселону» великой. Если бы один из нас играл плохо, двое других изменили бы ситуацию. Это были потрясающие отношения. Мы сказали Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой. Если Неймар хотел быть лучшим, он должен был оставаться рядом с Месси. Но он принял своё решение, и это оставило пустоту в команде», — приводит слова Суареса Goal.