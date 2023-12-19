Игрок "Локомотива" рассказал о крупном штрафе за поведение

«За дисциплинарное поведение. Потому что я человек с такой придурковатостью, честно говоря. Это было в игре. Что конкретно сделал, не считаю рациональным выносить на всеобщее обозрение. Но был наказан за это. 700 тысяч рублей. Мало? Для меня, конечно, тоже много. Но так, к сожалению, получилось», — поделился Тикнизян.